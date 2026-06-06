Tennis Boss Open in Stuttgart: Nach Zverev-Absage – auch Tennis-Talent Justin Engel nicht dabei

1 Justin Engel musste seine Teilnahme am Tennisturnier in Stuttgart kurzfristig absagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Das Tennis-Turnier in Stuttgart muss nicht nur auf Alexander Zverev verzichten. Auch Justin Engel kann beim Rasen-Event nicht aufschlagen.











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Tennis-Talent Justin Engel muss seinen Start beim Rasenturnier in Stuttgart kurzfristig absagen. Der 18-Jährige kann aufgrund einer Ellenbogen-Verletzung nicht spielen, wie sein Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Engel will für weitere Untersuchungen am Montag nach Basel zu einem Spezialisten reisen, er kämpft seit Mitte März mit den Problemen.