Große Emotionen und intensive Gespräche: Beim Wiedersehen der 6. Staffel von „Temptation Island VIP“ ging es hoch her. Was genau passiert ist, lest ihr im Artikel.

In der 6. Staffel von „Temptation Island VIP“ steht nun das große Wiedersehen an. Während sich Vanessa & Aleks sowie Brenda & Laurenz bereits in der Show trennten, gab es für Chiara & Wladi ein Happy End. Auch Melissa & Marwin wollen ihre Probleme aufarbeiten. Wie es nach der Show für die Paare weiterging, haben wir hier zusammengefasst.

"Temptation Island VIP" 2025: So war das Wiedersehen Melissa & Marwin Sie verließen die Show gemeinsam mit dem Vorsatz, eine Paartherapie zu beginnen. Janin konfrontiert Marwin später mit seinen damaligen Aussagen und fragt, wie er heute dazu steht. Marwin erklärt, er vertrete seine Meinung weiterhin und empfinde, dass Melissa in einigen Situationen (als Beispiel nennt er ihren Kleidungsstil) seine persönlichen Grenzen überschritten habe. Er zeigt sich zufrieden damit, einen Kompromiss gefunden zu haben, während Melissa betont, sie habe lediglich das getan, was er von ihr erwartet habe. Gleichzeitig räumt Marwin ein, dass er Melissas OnlyFans-Karriere bis heute nicht akzeptieren könne.

Janin hakt bei Melissa nach, ob sie es bereue, das sogenannte „20-Sekunden-Thema“ angesprochen zu haben – was diese bejaht. Sie habe sich im Nachhinein auch bei Marwin entschuldigt. Dennoch sei sie weiterhin schockiert über Marwins Bilder, insbesondere über die Szene auf dem Boot mit der Sektflasche.

Nach „Temptation Island VIP“ waren die beiden noch eine Zeit lang ein Paar. Melissa habe jedoch gemerkt, dass Marwin wieder in alte Muster zurückfalle. Am Ende habe sie sich nach mehreren Anläufen, wie sie selbst sagt, schließlich von ihm trennen können.

Chiara & Wladi

Chiara und Wladi gingen gestärkt aus der Show hervor und verkündeten beim Wiedersehen, dass sie weiterhin ein Paar sind. Das Fremdgehen von Wladi vor einigen Jahren ist dank „Temptation Island VIP“ heute kein Thema mehr. Während der Ausstrahlung kam es zwar zunächst zu einigen Diskussionen, diese nahmen im weiteren Verlauf jedoch spürbar ab.

Brenda & Laurenz

Brenda und Laurenz trennten sich bereits während der Show beim Lagerfeuer. Brenda erklärt beim Wiedersehen sichtlich genervt, sie habe vor allem gestört, dass Laurenz auf nahezu alle Verführerinnen angesprungen sei. Dieses Verhalten habe sie von ihm nicht erwartet. Die Bilder, die sie zu sehen bekam, entsprachen nicht dem, was sie bei einem Partner akzeptieren würde. Laurenz versucht sein Verhalten nicht schönzureden und gibt an, erst bei der Ausstrahlung realisiert zu haben, dass dabei klare Grenzen überschritten worden seien.

Ausführlich diskutiert werden auch die Szenen zwischen Brenda und Musti. Zu dem angeblichen Kuss stellt Brenda klar, Musti habe ihr lediglich einen Kuss auf die Stirn gegeben, nicht auf den Mund. Für die übrigen Kandidaten wirkt diese Erklärung allerdings wenig glaubwürdig. Gefühle habe sie für Musti keine gehabt, für sie habe sich „Temptation Island VIP“ vielmehr wie ein Urlaub angefühlt. Heute bereue sie ihr Verhalten und betont, dass man sich als vergebene Frau so nicht verhalten sollte. Nach der Show standen Brenda und Musti noch telefonisch in Kontakt und sind weiterhin im Austausch. Laurenz sagt über Verführerin Denise, dass sie sich lediglich gut verstanden hätten und heute befreundet seien.

Nach der Show versuchte Brenda nach eigenen Angaben zunächst, die Beziehung zu retten, und entschuldigte sich. Nach einer Aussprache trennten sie sich jedoch nach einiger Zeit endgültig.

Vanessa & Aleks

Vanessa trennte sich bereits beim Lagerfeuer von Aleks. Beim Wiedersehen entschuldigt sich Aleks und erklärt, er bereue sein Verhalten. Vanessa glaubt ihm das jedoch nicht. Ihrer Ansicht nach habe er nichts wirklich eingesehen, da er während der Ausstrahlung auf Social Media heftig gegen sie geschossen habe. Aleks entgegnet, er habe dies nur getan, um nichts vorwegzunehmen und keine Inhalte zu spoilern.

Ein zentrales Thema in der Beziehung sei Alkohol gewesen. Vanessa berichtet, dass Aleks sie in der Beziehung betrunken massiv beleidigt habe und dabei sehr aggressiv geworden sei. Körperlich sei er zwar nie geworden, habe seine Wut jedoch anderweitig ausgelebt, etwa durch das Zuschlagen von Türen. Viele Situationen in der Beziehung seien für sie klar grenzüberschreitend gewesen. Zudem habe Aleks ihr verboten, mit anderen über die Beziehung zu sprechen oder weniger glückliche Momente auf Social Media zu zeigen, um nach außen nicht den Eindruck zu erwecken, dass es ihr schlecht gehe.

Aleks sagt, die Trennung habe ihm vor Augen geführt, dass er Vanessa nicht als selbstverständlich behandeln könne. Vor allem sein impulsives Handeln ohne nachzudenken bereite ihm im Nachhinein Probleme. Gleichzeitig betont er, viele seiner Aussagen seien aus dem Kontext gerissen und falsch verstanden worden. Vanessa zeigt sich emotional am Ende und sagt offen, die Beziehung habe größtenteils aus emotionalem Missbrauch bestanden. Aleks weist diese Darstellung zurück, und betont, kein Manipulator zu sein. Den Off-Cam-Moment beschreibt er rückblickend selbstkritisch: Sein Stolz sei verletzt gewesen, er habe sich unmännlich und wie ein Kind verhalten – „wie ein pubertierender Junge“. Heute befinde er sich in therapeutischer Behandlung und arbeite an sich.

Über die Zeit nach „Temptation Island VIP“ erzählt Vanessa, dass sie nach der Show noch einige Tage gemeinsam mit Aleks auf Kreta verbracht habe, um ihm ihre Trennung zu erklären. Aleks habe um sie kämpfen wollen, für Vanessa sei das Kapitel jedoch abgeschlossen gewesen. Teilweise sei er ihr sogar hinterhergeflogen und habe Briefe, die er ihr schrieb, auch den anderen Männern aus der Show gezeigt. In dem Brief am Lagerfeuer habe er zwar Einsicht gezeigt, danach jedoch viele Passagen aus der Ich-Perspektive formuliert und ihr am Ende eine Mitschuld gegeben. An der Situation habe das nichts geändert.

Heute ist Vanessa froh, single zu sein, möchte dies auch erst mal bleiben und die Beziehung in Ruhe verarbeiten. Aleks bestätigt, dass er sich derzeit in einer Kennenlernphase mit Emmy Russ befindet, betont jedoch, dass die beiden kein Paar sind.

