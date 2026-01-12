Große Emotionen und intensive Gespräche: Beim Wiedersehen der 6. Staffel von „Temptation Island VIP“ ging es hoch her. Was genau passiert ist, lest ihr im Artikel.
In der 6. Staffel von „Temptation Island VIP“ steht nun das große Wiedersehen an. Während sich Vanessa & Aleks sowie Brenda & Laurenz bereits in der Show trennten, gab es für Chiara & Wladi ein Happy End. Auch Melissa & Marwin wollen ihre Probleme aufarbeiten. Wie es nach der Show für die Paare weiterging, haben wir hier zusammengefasst.