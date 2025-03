Schon bald beginnt die 7. Staffel der Reality-TV-Show „Temptation Island“. Hier stellen Paare ihre Liebe auf die Probe, indem sie getrennt voneinander in Villen voller Singles leben – deren Ziel es ist, sie in Versuchung zu führen.

Das sind die Verführerinnen der 7. Staffel

Alenssia aus Ausgburg/ München (selbstständig)

Alenssia setzt auf eine sanfte Annäherung. Zunächst möchte sie eine freundschaftliche Basis schaffen – ohne emotionale Verwicklungen. Doch sie weiß: Gefühle lassen sich nicht immer kontrollieren.

Alexandra aus München (Influencerin)

Die Münchnerin will mit Authentizität punkten. Sie kann Männer gut lesen und setzt gezielt an ihren Schwächen an. Manipulation ist für sie kein Fremdwort – sie weiß genau, was Männer hören wollen.

Emna aus Freiburg im Breisgau (Kauffrau für Verkehrsservice)

Emna tastet sich behutsam heran und steigert sich Schritt für Schritt. Ihr Geheimnis? Innere Ruhe – Meditation gehört zu ihren liebsten Hobbys.

Franziska aus Trier (Influencerin)

Franzi zieht Männer mühelos in ihren Bann – eine spezielle Flirt-Taktik braucht sie nicht. Sie genießt ihr Single-Dasein in vollen Zügen.

Jade aus Köln (Reality-TV-Persönlichkeit

Jade fällt auf – nicht nur optisch. Sie versteht es, Männer sowohl körperlich als auch emotional zu verführen.

Lara aus Norderstedt (Personalsachbearbeiterin)

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte: Lara setzt auf nonverbale Signale. Alkohol und Partys? Für sie ein bewährtes Mittel, um die vergebenen Männer zu knacken.

Leonie aus Amberg (Only Fans Creatorin)

Leonie spielt mit den Gefühlen der Männer – mal zeigt sie Interesse, mal nicht. Doch sollte der Richtige dabei sein, könnte es für sie ernst werden.

Leticia aus Ravensburg (Filialleiterin)

Die Ravensburgerin ist sich sicher, dass sie vor allem mit ihrer offenen Art bei den Vergebenen punkten kann. Sie möchte herausfinden, wie weit ein Mann gehen würde.

Romina aus Dortmund (Werkstattleiterin)

Romina betritt die Show ohne feste Erwartungen – offen für alles. Besonders ein romantisches Date am Strand reizt sie.

Tara aus Amberg (Kundenbetreuerin)

Tara möchte mit allen gut auskommen. Beim Flirten konzentriert sie sich auf denjenigen, der ebenfalls Interesse zeigt. Der erste Schritt? Augenkontakt.

Vanessa aus Leipzig (Fuhrparkmanagement & Go-Go Girl)

Vanessa setzt auf körperliche Nähe – und beeindruckt die Männer mit ihren Lapdances. Sollte sie einen Korb bekommen, wechselt sie einfach ihr Ziel.

Victoria aus Paderborn (Touristikkauffrau)

Victoria glaubt, dass sie mit ihrer lockeren Art und ihrer extrovertierten Persönlichkeit die Vergebenen überzeugen kann. Anfangs möchte sie die Männer mit Blicken abchecken, auch für Körperliches ist sie offen.

Das sind die Verführer der 7. Staffel

Alexander aus Mettman (Finanzberater)

Alexander will vor allem mit seiner Empathie punkten. Er weiß, was eine Frau in einer Beziehung braucht, und ist offen für alles.

Benjamin aus Halle/Saale & Mallorca (Start-up für KI)

Benjamin möchte bei „Temptation Island“ improvisieren und schauen, wie die Frauen reagieren. Er beschreibt sich selbst als einen Mix aus „Bad Boy“ und „Schwiegermutters Liebling“.

Daniel aus Riedstadt (Anlagenfahrer)

Daniel kann mich Anmachsprüchen gar nichts anfangen und fragt die Frauen lieber direkt nach einem Date. Er ist überzeugt davon, dass man immer seine Chance nutzen sollte.

Georg aus Hagen (Außendienstler)

Georgs Strategie ist es, sich an die Frauen anzupassen und mit seiner lustigen Art zu überzeugen. Generell ist er offen für alles.

Jordan aus Berlin (Basketballer)

Jordan weiß, dass er Frauen automatisch anzieht. Im Fitnessstudio und auf Reisen spricht er die Frauen auch gern mal an. Er beschreibt sich selbst als offen.

Kenan aus Köln (Kellner)

Vor allem bei der Arbeit lernt Kenan viele Frauen kennen. In der Regel hat er 1-2 Dates pro Woche. Seine Stärke ist seine Einfühlsamkeit.

Kim aus Saarbrücken (Versicherungsangestellter)

Kim ist gespannt, ob bei „Temptation Island“ noch Teilnehmer dabei sind, die treu bleiben können. Wenn er sich ein Date aussuchen könnte, würde er etwas mit Action bevorzugen.

Marvin aus Berlin (Tänzer bei Sixxpaxx)

Der Tänzer möchte den Vergebenen vor allem Beistand leisten und ihnen Ratschläge geben. Er beschreibt sich als empathisch und als guten Zuhörer.

Nico aus Würzburg (angehender Friseur)

Nico vergibt gern Komplimente, versucht dabei aber nicht aufdringlich zu sein. Es fällt ihm nicht schwer, Frauen anzusprechen.

Romano aus Dortmund (Feuerwehrmann)

Romano kann sehr hartnäckig sein, denn seiner Meinung nach wollen Frauen erobert werden. Deswegen nimmt er Körbe gelassen und bleibt dran.

Tarek aus Coburg (selbstständiger Dachdeckermeister)

Tareks Taktik ist das Aufbauen einer Freundschaft. Er ist sich sicher, dass die Vertrauten immer die gefährlichsten sind. Von einem Korb lässt er sich nicht unterkriegen.

Yanni aus Köln (Kellner)

Auch Yanni wird bei der Arbeit öfter von Frauen angesprochen. Aufgrund seiner offenen Art kommt er schnell ins Gespräch. Als Vorteil sieht er, dass er gut kochen und massieren kann.

Wann startet die 7. Staffel von „Temptation Island“?

Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 20. März 2025, mit der 1. Folge. Alle Informationen zur Episodenanzahl und den Sendeterminen finden Sie hier: Temptation Island (Staffel 7): Alle Sendetermine im Überblick

Wo kann man „Temptation Island“ schauen?

Die aktuelle Staffel und alle bisherigen Folgen können auf RTL+ gestreamt werden. Zum Angebot geht es hier:

Welche Paare sind bei der 7. Staffel von „Temptation Island“ dabei?

4 Paare testen ihre Liebe auf der Insel der Versuchung:

Danka & Kevin

Hillary & Jamy

Raffaela & Jeremy

Saskia & Enrico

Mehr Informationen über die Beziehungen der Teilnehmer finden Sie hier: Temptation Island (Staffel 7): Diese Paare sind dabei

Darum geht es bei „Temptation Island“

In „Temptation Island“ stellen Paare ihre Treue auf die Probe. Sie leben für mehrere Wochen getrennt in luxuriösen Villen, umgeben von Singles, die sie verführen sollen. Bei regelmäßigen Lagerfeuern sehen sie Videos, die zeigen, wie sich ihr Partner in der anderen Villa verhält. Am Ende müssen sie entscheiden, ob ihre Beziehung stark genug ist oder ob sie sich trennen.