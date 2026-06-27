Temperaturen in Stuttgart: Extreme Hitze bringt Feuerwehr an Belastungsgrenze

Die anhaltende Hitze sorgt in Stuttgart für deutlich mehr Einsätze als üblich. Die Stadt hat deshalb am Samstagabend eine außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen.
Seit Mittwoch hat die extreme Hitze in Stuttgart und der Region die Einsatzzahlen von Feuerwehr und Rettungsdienst deutlich steigen lassen. Wie die Feuerwehr in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gibt, betreffen die zusätzlichen Einsätze vor allem den Rettungsdienst. Aber auch die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben zuletzt rund doppelt so oft ausrücken wie an gewöhnlichen Tagen.