Temperatur-Rekord: Vergangene Nacht war wärmste je gemessene in Deutschland

Die Nacht auf Donnerstag hat mit dem Rekord gleichgezogen. Dabei ist die fehlende nächtliche Abkühlung besonders gefährlich für unsere Gesundheit.
Die vergangene Nacht zieht nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit der wärmsten Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gleich. Im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Bisheriger Rekordhalter war der Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war.