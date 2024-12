Große Netzstörung in Deutschland

1 Telekom-Störung in Deutschland. Foto: ZGS/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Montagmorgen um kurz nach 10 Uhr brachen an Home-Office-Rechnern die Verbindungen weg. Viele User blieben komplett ohne Signal. Was steckt dahinter? Wann wird die Störung behoben?











Totaler Internet-Blackout in Deutschland? Am Montagmorgen um kurz nach 10 Uhr brachen an Home-Office-Rechnern die Verbindungen weg. „Kein Signal“, „Festnetz Internet“ und „Totaler Blackout“ meldeten die User bei allestörungen.de besonders häufig.