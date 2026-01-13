Ted Lasso und mehr: Feel-Good gefällig? Diese Filme und Serien lenken vom Weltgeschehen ab

Wenn die Nachrichtenlage mal wieder zu schwer wiegt, hilft nur eines: Rückzug in eine Wohlfühlwelt. Diese Filme und Serien lassen einen das Weltgeschehen kurz vergessen.
Wenn das Weltgeschehen zu belastend wird, suchen viele nach einem digitalen Rückzugsort. "Comfort Viewing" ist hier die beste Medizin: Serien und Filme, die keine emotionale Achterbahnfahrt erzwingen, sondern mit Herz, Humor und Optimismus punkten - und für eine wohlverdiente Portion Feel-Good-Vibes sorgen. Also: Titel aussuchen, Push-Nachrichten auf dem Handy abschalten und sich ein paar Stunden in eine bessere Welt entführen lassen.