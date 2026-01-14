Technologische Partnerschaft: Bosch und Neura Robotics treiben humanoide Robotik voran

Bosch und Neura Robotics bündeln ihre Kräfte, um die humanoide Robotik voranzutreiben. Welche Rolle dabei reale Daten aus Bosch-Werken spielen, bleibt spannend.
Neura Robotics, Europas Pionier bei menschenähnlichen Robotern, und die Bosch-Tochter Robert Bosch Robotics bündeln ihre Kräfte. Beide Unternehmen haben eine strategische Technologie- und Entwicklungspartnerschaft vereinbart, um gemeinsam auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierte Software für humanoide, also menschenähnliche Roboter zu entwickeln.