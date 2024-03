Technischer Defekt: Eurofighter muss außerplanmäßig auf Stuttgarter Flughafen landen

1 Ein Eurofighter – ein Kampfflugzeug von diesem Typ musste nach einer Technikpanne auf dem Airport Stuttgart landen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Aufregung am Stuttgarter Flughafen: Ein Eurofighter der Bundeswehr muss aufgrund technischer Probleme außerplanmäßig landen – begleitet von einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.











Es waren wahrscheinlich Augenblicke der Anspannung, die sich am Mittwochvormittag am Stuttgarter Flughafen in Leinfelden-Echterdingen ereignet hatten: Etliche Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr beobachteten einen Eurofighter der Bundeswehr, wie er außerplanmäßig auf die Landebahn aufsetzte. Dann das Aufatmen: Das Kampfflugzeug kam unbeschadet zum Stehen. Was war passiert?