Taylor Swift: Wann wird The Life of a Showgirl veröffentlicht?

Taylor Swift überrascht mit der Ankündigung ihres zwölften Albums The Life of a Showgirl. Was bisher zum Release-Termin bekannt ist.

Taylor Swift hat in der Nacht auf den 12. August 2025 ihr zwölftes Studioalbum angekündigt. The Life of a Showgirl heißt das neue Werk, das die Sängerin nach einem mysteriösen Online-Countdown um Punkt 12:12 Uhr Eastern Time enthüllte. Gleichzeitig startete auf ihrer Website der Vorverkauf für erste Sondereditionen, darunter eine limitierte orangefarbene Vinyl mit goldenen Glitzerpartikeln. Allerdings sind die Produkte bislang nur in den USA erhältlich.

Releasedatum bleibt ein Rätsel

So groß die Freude, so groß auch die Ungewissheit: Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht. Im Shop der Sängerin wird lediglich angegeben, dass die physischen Exemplare vor dem 13. Oktober 2025 verschickt werden. Swifts Team betont jedoch, dass dieses Versanddatum nicht dem Release-Termin entspricht. Dieser werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

In der Musikbranche gilt der Standard, neue Alben an Freitagen zu veröffentlichen. Seit 2015 ist der Freitag der Global Release Day für Künstler weltweit. Da der 13. Oktober 2025 auf einen Montag fällt, liegt es nahe, dass The Life of a Showgirl an einem Freitag kurz vor oder nach diesem Termin erscheint. Mögliche Daten wären beispielsweise der 10., 17. oder 24. Oktober. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Bis dahin bleibt offen, wann die Sängerin das nächste Kapitel ihrer Karriere aufschlägt.

Hoffnung auf baldige Ansage

Am 13. August tritt Swift im Podcast New Heights von Travis und Jason Kelce auf. Fans rechnen fest damit, dass sie dort neue Details zum Album verrät – möglicherweise auch das Veröffentlichungsdatum.