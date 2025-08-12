Taylor Swift: Wann wird The Life of a Showgirl veröffentlicht?

Taylor Swift überrascht mit der Ankündigung ihres zwölften Albums The Life of a Showgirl. Was bisher zum Release-Termin bekannt ist.
Taylor Swift hat in der Nacht auf den 12. August 2025 ihr zwölftes Studioalbum angekündigt. The Life of a Showgirl heißt das neue Werk, das die Sängerin nach einem mysteriösen Online-Countdown um Punkt 12:12 Uhr Eastern Time enthüllte. Gleichzeitig startete auf ihrer Website der Vorverkauf für erste Sondereditionen, darunter eine limitierte orangefarbene Vinyl mit goldenen Glitzerpartikeln. Allerdings sind die Produkte bislang nur in den USA erhältlich.