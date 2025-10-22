Taylor Swift löst Back-Hype aus: Halb Stuttgart backt mit Sauerteig – „So kompliziert muss es gar nicht sein“

Taylor Swift macht’s vor: Zum zweiten Mal nach dem Corona-Lockdown will alle Welt Sauerteigbrot backen. Das merken auch Kochschulen in Stuttgart.
Früher stöhnte jede Mutter auf, wenn man aus der Schule in einem Schraubglas Teig vom penetranten Herrmann-Kuchen mitbrachte: Der Schneeballsystem-Kuchen Herrmann kam mit einer endlos langen Anleitung, wollte jeden Tag etwas anderes und irgendwie gelang er nie. Ließ man ihn ganz hinten im Kühlschrank eingehen, drohten einem sieben Jahre Pech oder ein anderes schlimmes Kettenbrief-Schicksal. Heute ist Sauerteig total im Trend, Taylor Swift backt damit Brot, auch Herzogin Meghan hat ihn für ihre Netflix-Kochshow rekrutiert. Die Tradwife-Bewegung spült Fotos von dekorativ bemehlten Sauerteigbroten in praktisch jede Instagram-Timeline.