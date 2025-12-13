Kurze Genehmigungszeiten, Nähe zu Stuttgart, keine Preisbindung: Der Rems-Murr-Kreis wird zum Magneten für Uber-Fahrten – sehr zum Ärger der Taxi-Unternehmer.
Hupen, Warnblinker, Protestplakate hinter der Windschutzscheibe: Im Februar legen fast 300 Taxis aus Stuttgart, Esslingen und Umgebung die Waiblinger Bahnhofstraße lahm. Ihr Ziel: das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises. Der Vorwurf: Während Uber & Co. in der Region zunehmend das Taxigeschäft bedrängen und die Preise drücken, schaue die Behörde einfach weg.