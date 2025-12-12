Taufe von Enkelin Athena: Andrew schleicht sich durch die Hintertür

Am Freitag wurde Prinzessin Beatrices Tochter Athena in einer Kapelle im St-James's-Palast in London getauft. Großvater Andrew schlich sich offenbar heimlich durch einen Nebeneingang.

Es sollte der große Tag für die kleine Athena sein, doch ein Schatten lag über der Feier in der Chapel Royal im St-James's-Palast: Zur Taufe der zweiten Tochter von Prinzessin Beatrice (37) und Edoardo Mapelli Mozzi (42) kehrten Andrew Mountbatten-Windsor (65) und Sarah Ferguson (66) heute erstmals seit dem royalen Rückzug bzw. Rauswurf wieder in einen königlichen Palast zurück. Der Auftritt des gefallenen Sohnes der Queen glich einem Versteckspiel.

Andrew kam wohl durch den Nebeneingang Während prominente Gäste wie Sänger James Blunt (51), Prinzessin Eugenie (35) und die Patentante Prinzessin Nina von Griechenland und Dänemark (38) vor dem Palast in London gesichtet wurden, mied Andrew die Öffentlichkeit konsequent.

Die "Daily Mail" berichtet, dass er durch einen Nebeneingang in die Kapelle gelangte, um dem Blitzlichtgewitter zu entgehen. Zuvor wurde er in einem abgedunkeltem Range Rover von Fotografen abgelichtet. Aus Palastkreisen heißt es unmissverständlich: Andrew wird auf keinem einzigen offiziellen Tauffoto zu sehen sein. "Beatrice ist entschlossen, den Fokus ganz auf ihre Tochter zu richten", so ein Insider. Dies sei das vielleicht letzte Mal, dass Andrew nach dem Entzug seiner Titel wieder einen Fuß in die Chapel Royal setze.

Der ehemalige Herzog von York betrat zum ersten Mal wieder ein königliches Gebäude, seit ihm im Oktober im Zuge neuer Epstein-Enthüllungen endgültig alle royalen Titel entzogen wurden. Eine geleakte E-Mail hatte bewiesen, dass Andrew in seinem berüchtigten BBC-Interview gelogen hatte, als er behauptete, nach 2010 keinen Kontakt mehr zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (195-2019) gehabt zu haben.

König Charles nicht bei der Taufe dabei

Die Stimmung innerhalb der Familie gilt als extrem angespannt. "Es ist ein königlicher Anlass, aber jeder graute sich vor dem Gedanken, Andrew dort zu sehen", zitierte die "Mail on Sunday" eine Quelle kurz vor der Taufe. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter soll abgekühlt sein, doch Beatrice brachte es offenbar nicht übers Herz, ihn auszuladen. "Sie macht sich Sorgen um ihn. Er ist psychisch an einem Tiefpunkt, aber er vergöttert seine Enkelkinder", so ein Vertrauter. Es hätte diplomatische Gespräche mit König Charles (77) bedurft, um seine Anwesenheit überhaupt zu ermöglichen.

Der Monarch selbst glänzte durch Abwesenheit. Obwohl er heute keine offiziellen Termine hatte und eingeladen war, erschien Charles nicht zur Taufe seiner Großnichte. Auch Prinzessin Anne, Prinz William und Prinzessin Kate waren nicht anwesend.

Die kleine Athena kam bereits am 22. Januar als Frühchen zur Welt. Ihre ältere Schwester Sienna (4) wurde bereits sechs Monate nach der Geburt getauft. Ob die Verzögerung mit dem Skandal um Andrew zusammenhängt, ist nicht klar.