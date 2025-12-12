Taufe von Enkelin Athena: Andrew schleicht sich durch die Hintertür

Am Freitag wurde Prinzessin Beatrices Tochter Athena in einer Kapelle im St-James's-Palast in London getauft. Großvater Andrew schlich sich offenbar heimlich durch einen Nebeneingang.
Es sollte der große Tag für die kleine Athena sein, doch ein Schatten lag über der Feier in der Chapel Royal im St-James's-Palast: Zur Taufe der zweiten Tochter von Prinzessin Beatrice (37) und Edoardo Mapelli Mozzi (42) kehrten Andrew Mountbatten-Windsor (65) und Sarah Ferguson (66) heute erstmals seit dem royalen Rückzug bzw. Rauswurf wieder in einen königlichen Palast zurück. Der Auftritt des gefallenen Sohnes der Queen glich einem Versteckspiel.