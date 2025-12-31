„Tatort“-Vorschau: Im Dresdner Nachtschatten

Eine junge Frau wird blutverschmiert und verwirrt in Dresden ausgegriffen und berichtet von verstörenden Vorgängen. Aber: Ist sie Opfer oder Täterin?

Verwirrt, verletzt und mit einem blutigen Skalpell in der Hand wird die 16-jährige Amanda (Emilie Neumeister) in Dresdens Innenstadt aufgegriffen. Sie sagt immer wieder, ihr Vater würde sie verfolgen. Bei der polizeilichen Befragung offenbart sie Ermittlerin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) Ungeheuerliches: Amanda ist eingesperrt in einem Keller aufgewachsen, wenn sie nicht „artig“ sei, lasse ihr Vater sie hungern. Ihre Schwester sei noch immer dort gefangen. Und die junge und sichtlich aufgewühlte Frau platzt fast vor Wut.

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) und auch eine Psychologin schenken den Worten der psychisch angeschlagenen Frau keinen Glauben. Nur Leo Winkler glaubt ihr, obwohl die erste Begegnung gleich schmerzhaft für sie verläuft. Doch außer auf Bauchgefühl kann auch sie sich auf keine belastbaren Evidenzen stützen. Wo soll sich der Keller befinden? Und wie findet man „die Nadel im Heuhaufen“, wenn die Dienststelle noch immer unterbesetzt ist? Zumindest die Forensiker liefern: Die Blutspuren am Skalpell stammen von mehreren Personen, die mit Amanda verwandt sind. Ist sie Opfer oder Täterin?

In ihrem „Tatort“-Debüt „Nachtschatten“ lässt Regisseurin Saralisa Volm Liebe, Abgründe und Katastrophen gegen starke Frauenpersönlichkeiten prallen. Saralisa Volm wiederum ist gebürtige Hechingerin und sowohl als Schauspielerin („Dancing With Devils“, „Fikkefuchs“), Produzentin und eben als Regisseurin erfahren. Für Martin Brambach ist das hier übrigens der 20. Einsatz als Dresdner Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel.

Donnerstag, 1. Januar, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Nachtschatten“

Die Schauspieler dieses Tatorts

Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel)

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach)

Kriminaltechniker Philipp Laupheimer (Yassin Trabelsi)

Rechtsmediziner Dr. Himpe (Ron Helbig)

Staatsanwalt Jakob Klasen – (Timur Isik)

Amanda (Emilie Neumeister)

Hausmeisterin / Mutter (Nina Kunzendorf)

Dr. Gülsüm Diallo ( Abak Safaei-Rad)

Marli Schmitt (Ella Gaiser)

Steffen Klann (Maik Solbach)

Mareike Klann (Mélanie Fouché)

Magda Dembinski (Ursula Schucht)

Anführerin (Gloria Odosi)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek