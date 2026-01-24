„Tatort“-Vorschau aus Bremen: Im Bremer „Tatort“ ermittelt ein smarter Prince

Eine Studentin bricht sich auf der Hintertreppe eines zwielichtigen Klubs das Genick. Wer hat sie gestoßen? Der Bremer „Tatort“ bringt manch Neues.
So richtig warm ist man ja über die Jahre noch nicht geworden mit jenem Bremer Ermittlerinnenteam, das sich selbst untereinander nur beim Nachnamen nennt, nämlich „Moormann“ (Jasna Fritzi Bauer) und „Selb“ (Luise Wolfram). Deswegen gönnt ihnen der kleinste ARD-Sender in der neuesten Ausgabe seines „Tatorts“ prompt einen Unterstützer, und das ist optisch auf jeden Fall ein enormer Zugewinn, denn Patrice Schipper vom Kriminaldauerdienst (Tijan Njie) wird nicht umsonst kollegenintern „Prince“ genannt.