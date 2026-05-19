Tatort-Star und Ex-Bachelorette: Tijan Njie und Sharon Battiste machen Beziehung öffentlich

Die einstige "Bachelorette" Sharon Battiste und der Schauspieler Tijan Njie geben ihre Liebe bekannt. Mit einem intimen Video auf Instagram haben die beiden ihre Beziehung nun öffentlich bestätigt.

Ein neues Traumpaar am deutschen TV-Himmel: Die ehemalige "Bachelorette" Sharon Battiste (34) und der Schauspieler Tijan Njie (34) sind ein Paar. Was Fans schon länger ahnten, machten die beiden nun offiziell. Auf Instagram teilte Battiste ein Video, in dem sie verliebt herumalbern und sich strahlend umarmen. Dazu schrieb sie "Glück kann so einfach sein" sowie ein rotes Herz-Emoji. Ihr Partner wiederum kommentierte ebenfalls ein rotes Herz.

"Let's Dance"-Kollegen jubeln Dass die Reaktionen nicht lange ausblieben, überraschte wenig - beide sind gut in der deutschen Unterhaltungsbranche vernetzt. Besonders aus dem "Let's Dance"-Universum hagelte es Glückwünsche. Tijan Njie nahm 2020 an der Show teil, Sharon Battiste folgte ihm 2023 auf das Tanzparkett. "Whaaat?!? Omg wie toll! Freue mich riesig für euch!", kommentierte seine Profitänzerin Kathrin Menzinger enthusiastisch. "Wie schön! Ich freue mich so sehr für euch", betonte "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova und auch Anastasia Maruster oder Alexandru Ionel gratulierten. Auch Kolleginnen und Kollegen aus dem "Bachelor"-Kosmos schlossen sich an, ebenso wie etwa Chryssanthi Kavazi, Stefano Zarrella oder Steffi Brungs.

Sharon Battiste und Tijan Njie kennen sich schon länger. Bereits 2021 tanzten sie zusammen für ein Instagram-Video und lösten mit ihrer Nähe damals bereits Spekulationen aus. Während der diesjährigen Berlinale hatten aufmerksame Beobachter Indizien für eine Beziehung aus einem auffällig ähnlichen Hotelzimmer gesammelt.

Sharon Battiste kennen die meisten als Protagonistin der RTL-Sendung "Die Bachelorette" aus dem Jahr 2022. Anschließend führte sie eine On-off-Beziehung mit dem Finalisten Jan Hoffmann, die Anfang 2025 endgültig endete. Tijan Nije hat sich einen Namen als Schauspieler gemacht: Seinen Durchbruch feierte er als Mo in der Daily-Soap "Alles was zählt" (2018-2021), 2023 erlangte er mit dem Kinofilm "Girl You Know It's True" größere Aufmerksamkeit, in dem er Milli-Vanilli-Star Rob Pilatus verkörperte. 2026 war er zudem als Ermittler im "Tatort" aus Bremen zu sehen.