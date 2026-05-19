Tatort-Star und Ex-Bachelorette: Tijan Njie und Sharon Battiste machen Beziehung öffentlich

Die einstige "Bachelorette" Sharon Battiste und der Schauspieler Tijan Njie geben ihre Liebe bekannt. Mit einem intimen Video auf Instagram haben die beiden ihre Beziehung nun öffentlich bestätigt.
Ein neues Traumpaar am deutschen TV-Himmel: Die ehemalige "Bachelorette" Sharon Battiste (34) und der Schauspieler Tijan Njie (34) sind ein Paar. Was Fans schon länger ahnten, machten die beiden nun offiziell. Auf Instagram teilte Battiste ein Video, in dem sie verliebt herumalbern und sich strahlend umarmen. Dazu schrieb sie "Glück kann so einfach sein" sowie ein rotes Herz-Emoji. Ihr Partner wiederum kommentierte ebenfalls ein rotes Herz.