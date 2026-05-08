Richy Müller steht mit 70 Jahren erneut als Clayton im Disney-Musical "Tarzan" auf der Bühne. Im Interview spricht der "Tatort"-Star mit großer Begeisterung über seine Rückkehr - und verrät, dass auch Ehefrau Christl ein großer Fan seiner Rolle ist.
"Tatort"-Star Richy Müller (70) kehrt auf die Musicalbühne zurück. Nachdem er bereits im vergangenen Jahr im Stuttgarter Stage Apollo Theater erstmals in die Rolle des Wildjägers Clayton geschlüpft war, ist der Schauspieler nun erneut in Disneys Musical "Tarzan" zu sehen. An ausgewählten Spieltagen steht er im Stage Theater Neue Flora in Hamburg an der Seite von Philipp Büttner als Tarzan und Abla Alaoui als Jane auf der Bühne.