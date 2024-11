Tatort: Siebte Etage: Ungewöhnlicher Drehort im echten Bordell

1 Der "Tatort: Siebte Etage" (Foto) wurde zu zwei Dritteln in einem echten Etablissement gedreht. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Der "Tatort: Siebte Etage" spielt - wie der Name schon sagt - auf der siebten Etage eines Eroscenters in Köln. Und zwar wortwörtlich: Der Krimi mit Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt wurde tatsächlich in einem Bordell gedreht, und zwar bei laufendem Betrieb.











Im neuen "Tatort: Siebte Etage" (24. November, 20:15 Uhr im Ersten) ermitteln Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) in einem Eroscenter in Köln. Der Schauplatz ist die siebte Etage des Bordells, auf der neben Zimmern für die Prostituierten auch ein Friseursalon und ein Nagelstudio sind. Und der "Tatort" ist realistischer als gedacht: Die Dreharbeiten fanden tatsächlich in einem Kölner Eroscenter statt. Während auf einer Etage das Filmteam zugange war, lief auf den anderen der Betrieb ganz normal weiter.