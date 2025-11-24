Mechthild Großmann und ihr Darstellerteam vom „Tatort“ Münster schauen sich die letzte Ausgabe mit der ruppigen TV-Staatsanwältin Wilhelmine Klemm gemeinsam an. Aber nicht im Fernsehen.
Ihren letzten Auftritt im „Tatort“ Münster als TV-Staatsanwältin Wilhelmine Klemm wird sich Mechthild Großmann auf einer Kino-Leinwand anschauen. Die meisten aus dem Darstellerteam kommen dafür schon einige Tage vor der Ausstrahlung im Ersten (am 7. Dezember) in ein Kino in Münster, wie die 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur verriet. „Und danach feiern wir.“