Tarifwirrwarr in Baden-Württemberg: Hermanns letzter Angriff auf die Ticket-Kleinstaaterei

In 15 Jahren konnte der scheidende, grüne Verkehrsminister Winfried Hermann die Mini-Verbünde im Land nicht abschaffen. Nun setzt er auf die grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen.
Ein Flickenteppich – anders lässt sich die Landschaft der Verkehrs- und Tarifverbünde in Baden-Württemberg nicht beschreiben. Während Berlin und Brandenburg mit einem Verbund auskommen oder Hessen mit zwei, gibt es im Südwesten 18, teils nicht größer als Landkreise. Jeder hat seinen eigenen Verwaltungsapparat und seine speziellen Tarife.