Tapinoma magnum: Nachweise der invasiven Ameisen in vier Städten der Region Stuttgart

1 Eine Ameise der Ameisenart Tapinoma magnum. Foto: Uli Deck/dpa

Die Ameisen der invasiven Art Tapinoma magnum breiten sich in Baden-Württemberg immer weiter aus. Auch in vier Städten der Region Stuttgart gibt es verifizierte Sichtungen.











Die invasiven Ameisen der Art Tapinoma magnum bilden in immer mehr Städten im Land ihre rasant wachsenden Kolonien. An den staatlichen Naturkundemuseen in Karlsruhe und Stuttgart, wo derzeit ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Projekt zur Untersuchung dieser invasiven Art läuft, gehen in den vergangenen Monaten immer wieder Hinweise auf mögliche Kolonien ein. Unter anderem der Ameisenforscher Manfred Verhaagh verifiziert die Sichtungen dann – zuletzt in Tübingen und jetzt auch aus vier Städten in der Region Stuttgart.