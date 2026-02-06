Tapetenwechsel: Wohin? Reisen im facettenreichen Februar

Wen es im Februar in die Ferne zieht, der hat die Qual der Wahl zwischen Winter- oder Sommerparadiesen. Diese fünf Reiseziele liefern Inspiration für den nächsten Trip.
Der Februar ist für viele deutsche Urlauber eine Zeit der Gegensätze. Während zu Hause oft grauer Winter und kurze Tage dominieren, locken weltweit Reiseziele alternativ mit Sonne und Wärme oder mit intensiven Natur- und Kulturerlebnissen. Gerade abseits der klassischen Hochsaison bietet der Februar besondere Chancen: weniger Besucher, häufig attraktivere Preise und ein authentischerer Zugang zu Land und Leuten. Wer jetzt reist, kann den Winter bewusst verlängern - oder ihm konsequent entfliehen. Diese fünf Reiseziele zeigen, wie vielseitig der Februar sein kann.