Tanja Lanäus: So kämpfte sich Sturm der Liebe-Star nach Sturz zurück

Tanja Lanäus hat ein hartes Jahr hinter sich. Die Schauspielerin aus "Sturm der Liebe" stolperte auf einer Treppe und schlug mit Hinterkopf, Nacken und Schultern hart auf. Dank der Unterstützung von Familie und Freunden und hartem Training überstand sie die schwere Zeit.

Im Frühjahr 2025 hat sich Tanja Lanäus (54) im Urlaub am Gardasee bei einem Treppensturz schwer verletzt. Sie brach sich mehrere Wirbel und war etliche Monate lang stark eingeschränkt. Doch sie hat sich ins Leben und ihren Beruf zurückgekämpft. Wie ihr das gelungen ist und worauf sie nun besonderen Wert legt, hat sie im Interview mit "t-online" verraten.

Sie wusste erst nicht, ob sie vielleicht ein Pflegefall wird "Ich lag in einer großen Blutlache und konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich habe richtig gespürt, wie mein gesunder Körper auf einen Schlag völlig zerschmettert war", blickte die Schauspielerin zurück. Sie habe sofort am Blick ihres Mannes erkannt, dass es sehr schlimm war. "Ich war total schockiert und hatte auch Angst. Trotzdem war ich im Kopf ganz klar und wusste, dass ich schnell Dinge regeln und vor allem meinen Mann beruhigen muss." Im Krankenhaus habe sie zunächst nicht gewusst, "ob ich vielleicht ein Pflegefall werde. Das war wirklich hart".

Sie habe das Laufen neu lernen und die richtige Atmung üben müssen. "Ich hatte sehr viel Physiotherapie, habe zu Hause Übungen gemacht und wurde immer wieder gescannt, um den Fortschritt zu kontrollieren." Als Allergikerin litt sie auch darunter, dass sie sich das Niesen verkneifen musste, weil es einfach zu weh im Rücken tat. Man könne sich gar nicht vorstellen, was sie alles angestellt habe, um nicht zu niesen, betonte sie am Samstag auch noch einmal in einer Instagram-Story. Mit etwas Abstand könne sie darüber inzwischen grinsen.

Nach zwei Monaten wieder am Serien-Set

Nach dem Unfall war an Arbeiten erst einmal nicht zu denken. "Als Schauspielerin war es für mich wichtig zu wissen, dass die Produktion hinter mir steht und mich nicht einfach aus dem Drehbuch streicht. Johannes Huth hat mich als Yvonne Klee in meiner Genesungszeit vertreten und ist dafür wieder in die Rolle des Gerry Ceylan geschlüpft." Nach rund zwei Monaten stand Lanäus wieder am Set von "Sturm der Liebe". Sie habe "viel früher wieder angefangen, als die Ärzte mir geraten hatten". Das ging, weil die Produktion ihr einen "sanften Wiedereinstieg" ermöglicht habe. So habe sie zunächst maximal drei Szenen am Tag gedreht, wobei sie die ganze Zeit ein Korsett trug.

Ihre Familie habe in der Zeit alles übernehmen müssen, auch Freunde und Nachbarn halfen. "Ich konnte mich weder nach vorne, nach hinten noch nach unten beugen." Not mache jedoch erfinderisch, und so sei sie auf die verrücktesten Ideen gekommen, um sich zu behelfen. "Ich hatte sogar eine verlängerte Grillzange, mit der ich Dinge vom Boden aufheben konnte, wenn mir etwas herunterfiel. Zusätzlich habe ich meine Fußsohlen manchmal mit etwas Spucke befeuchtet, um zum Beispiel Papier vom Boden aufheben zu können."

Jetzt genießt sie das Leben noch mehr

Wichtig sei die richtige Einstellung. "Man muss sich sagen: 'Ich schaffe das!' Und dann schafft man es auch." Man müsse positiv bleiben, nicht in Selbstmitleid versinken und auch bereit sein, Hilfe anzunehmen.

Durch das Erlebte sei sie nun noch dankbarer geworden. "Ich genieße den Moment viel bewusster und freue mich, ohne Schmerzen lachen zu können. Das Leben genieße ich noch viel mehr als vorher, weil ich weiß, dass es von jetzt auf gleich schnell vorbei sein kann." Sie müsse nun auch keine Punkte auf einer Liste mehr abhaken. Eine Amerika- oder Karibikreise brauche sie nicht mehr: "Für mich ist es wichtiger, die Zeit intensiv zu nutzen - zum Beispiel mit meinen Kindern."

Seit 2022 bei "Sturm der Liebe" zu sehen

Tanja Lanäus ist seit Januar 2022 als Yvonne Klee in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zu sehen. Zuvor war sie für ihre Rolle der Juliane Roth bei "Verbotene Liebe" bekannt. 2023 zierte sie im Alter von 52 Jahren die September-Ausgabe des deutschen "Playboy". Es war nach 1999 und 2019 bereits ihr drittes Shooting für das Männermagazin. "Ich liebe diese Bilder von mir und meine Entwicklung als Frau."