Tanja Lanäus: So kämpfte sich Sturm der Liebe-Star nach Sturz zurück

Tanja Lanäus hat ein hartes Jahr hinter sich. Die Schauspielerin aus "Sturm der Liebe" stolperte auf einer Treppe und schlug mit Hinterkopf, Nacken und Schultern hart auf. Dank der Unterstützung von Familie und Freunden und hartem Training überstand sie die schwere Zeit.
Im Frühjahr 2025 hat sich Tanja Lanäus (54) im Urlaub am Gardasee bei einem Treppensturz schwer verletzt. Sie brach sich mehrere Wirbel und war etliche Monate lang stark eingeschränkt. Doch sie hat sich ins Leben und ihren Beruf zurückgekämpft. Wie ihr das gelungen ist und worauf sie nun besonderen Wert legt, hat sie im Interview mit "t-online" verraten.