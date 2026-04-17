"Ich weiß, es ist ein großes Privileg und ein Wunder": Kurz nachdem erste Gerüchte aufgekommen sind, denen zufolge Natalie Portman zum dritten Mal schwanger sein soll, bestätigte die Oscarpreisträgerin die freudige Nachricht.
Zunächst hatte das französische Magazin "Voici" berichtet, dass Natalie Portman (44) zum dritten Mal schwanger sein soll - nun hat es die Oscarpreisträgerin höchstpersönlich bestätigt. In einem exklusiven Gespräch mit "Harper's Bazaar" schwärmt die Schauspielerin mit den Worten: "Tanguy und ich sind überglücklich. Ich bin einfach unendlich dankbar. Ich weiß, es ist ein großes Privileg und ein Wunder." Bei dem Angesprochenen handelt es sich um den französischen Musikproduzenten Tanguy Destable, mit dem sie seit rund einem Jahr zusammen sein soll. Es wird das erste gemeinsame Kind des Paares sein.