"Ich weiß, es ist ein großes Privileg und ein Wunder": Kurz nachdem erste Gerüchte aufgekommen sind, denen zufolge Natalie Portman zum dritten Mal schwanger sein soll, bestätigte die Oscarpreisträgerin die freudige Nachricht.

Zunächst hatte das französische Magazin "Voici" berichtet, dass Natalie Portman (44) zum dritten Mal schwanger sein soll - nun hat es die Oscarpreisträgerin höchstpersönlich bestätigt. In einem exklusiven Gespräch mit "Harper's Bazaar" schwärmt die Schauspielerin mit den Worten: "Tanguy und ich sind überglücklich. Ich bin einfach unendlich dankbar. Ich weiß, es ist ein großes Privileg und ein Wunder." Bei dem Angesprochenen handelt es sich um den französischen Musikproduzenten Tanguy Destable, mit dem sie seit rund einem Jahr zusammen sein soll. Es wird das erste gemeinsame Kind des Paares sein.

Ein Kinderwunsch erfülle sich nicht für jede Frau selbstverständlich - dieses Bewusstsein begleite die Schauspielerin speziell durch ihre späte Schwangerschaft mit 44. "Ich bin damit aufgewachsen zu hören, wie schwer es ist, schwanger zu werden", sagt sie. "Ich habe so viele Menschen, die ich liebe und die eine harte Zeit damit hatten, dass ich auch dem gegenüber respektvoll sein möchte. Es ist etwas so schön und freudvoll - und zugleich nicht einfach."

Entsprechend groß sei ihre Freude: "Ich weiß, was für ein Glück das ist. Ich bin mir dessen sehr bewusst und empfinde tiefe Wertschätzung und Dankbarkeit." Da es wahrscheinlich ihre letzte Schwangerschaft sei, genieße sie jeden einzelnen Moment. Aus ihrer Ehe mit dem Choreografen Benjamin Millepied hat die Schauspielerin bereits zwei Kinder: Sohn Aleph (14) und Tochter Amalia (9). Auch Destable bringt laut "Voici" zwei Kinder aus einer vorherigen Partnerschaft mit in die Beziehung. Er ist Vater von zwei Söhnen, deren Mutter ist demnach die Schauspielerin Louise Bourgoin.

Freude über "eine Extra-Woche Schwangerschaft"

Auch körperlich gehe es ihr gut, erzählt Portman. "Ich habe mehr Energie, als ich gedacht hätte." Die Schwangerschaft fühle sich ähnlich an wie die vorherigen. Um fit zu bleiben, gehe sie schwimmen und mache Gyrotonic. Viel Zeit verbringe sie mit ihren Kindern - "was immer das Beste ist".

Besonders schätze sie es, diese Schwangerschaft in Paris zu erleben, wo sie seit einigen Jahren zum Großteil lebt. Das Frühlingswetter sei herrlich, erzählt sie: In den wunderbaren Parks spazieren zu gehen und Kunst anzuschauen, sei "ziemlich großartig" - eben all das, wozu man sonst kaum komme, wenn man arbeite. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "In Frankreich gilt man erst nach 41 statt 40 Wochen als Termingeburt - ich bekomme diesmal also eine Extra-Woche Schwangerschaft geschenkt."