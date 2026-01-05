Take the Money and Run: Über den Aufstieg und Fall der Krypto-Queen

Nilam Farooq schlüpft für ZDFneo in die Rolle von Dr. Ruja Ignatova, die meistgesuchte Betrügerin der Welt. Die Serie "Take the Money and Run" erzählt vom rasanten Aufstieg bis zum spektakulären Verschwinden der sogenannten Kryptoqueen.
Mit der Kryptowährung OneCoin basierend auf einem Schneeball-System brachte Dr. Ruja Ignatova (45) Millionen Investoren um ihr Geld. Die sogenannte Kryptoqueen ergatterte Milliarden, bevor sie 2017 spurlos verschwand. Bis heute gehört sie zu den zehn meistgesuchten Menschen des FBI. In der True-Crime-Serie "Take the Money and Run" erzählt ZDFneo vom rasanten Aufstieg und tiefen Fall der wohl größten Finanzbetrügerin der Welt.