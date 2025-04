VfB, Frühlingsfest, Konzerte in Stuttgart Wie Fans, Besucher und Zuschauer am Freitag zum Neckarpark kommen

Am Freitag steht im Neckarpark ein volles Programm an: Das Frühlingsfest dauert parallel zum VfB-Heimspiel und zu zwei Konzerten an. Wie die An- und Abreise möglich ist, wo es zu Sperrungen kommt.