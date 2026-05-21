Beim zweiten Tag ihres Nordirland-Besuchs ging es für König Charles und Königin Camilla hoch her: Sie erlebten eine freche Möwe, frisch gezapftes Guinness und eine Gartenparty im Schloss.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Mittwoch den zweiten Tag ihres dreitägigen Nordirland-Besuchs mit getrennten Programmen absolviert - und dabei viel erlebt. Der britische Monarch sah sich etwa mit einem ungebetenen Geschenk konfrontiert: Vor dem Newcastle Community Cinema wurde er von einer Möwe mit einem unfreiwilligen Gruß aus der Luft bedacht. Der weiße Klecks landete auf dem Rücken seines Jacketts, wie Bilder zeigen.