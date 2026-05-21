Beim zweiten Tag ihres Nordirland-Besuchs ging es für König Charles und Königin Camilla hoch her: Sie erlebten eine freche Möwe, frisch gezapftes Guinness und eine Gartenparty im Schloss.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Mittwoch den zweiten Tag ihres dreitägigen Nordirland-Besuchs mit getrennten Programmen absolviert - und dabei viel erlebt. Der britische Monarch sah sich etwa mit einem ungebetenen Geschenk konfrontiert: Vor dem Newcastle Community Cinema wurde er von einer Möwe mit einem unfreiwilligen Gruß aus der Luft bedacht. Der weiße Klecks landete auf dem Rücken seines Jacketts, wie Bilder zeigen.

Charles ließ sich davon nicht beeindrucken. Er lehnte laut dem "People"-Magazin das Angebot ab, die Jacke sofort zu wechseln, schüttelte weiter Hände und kommentierte das Malheur mit dem Satz: "Wenigstens hat es nicht meinen Kopf getroffen!"

Ein VIP-Ticket für den König

Kurz vor dem Möwen-Zwischenfall hatte Charles das Newcastle Community Cinema besucht, begleitet von dem Schauspieler und Stadtgewächs Ian McElhinney. An der Kinokasse erhielt der König ein VIP-Ticket, wie der offizielle Instagram-Account des Königshauses zeigt. Das Kino, das 2008 von filmbegeisterten Freiwilligen gegründet wurde, ist ein Gemeinschaftszentrum für Filmvorführungen, Sportgruppen und kulturelle Veranstaltungen - genau die Art von Initiative, die Charles sichtlich interessiert.

Anschließend half der König in der Pantry Foodbank in der Donard Methodist Church mit: Er packte gemeinsam mit Ehrenamtlichen Lebensmittelpakete für weniger mobile Gemeindemitglieder.

Camilla zapft Guinness

Während Charles in Newcastle unterwegs war, erkundete Königin Camilla das nahe gelegene Royal Hillsborough. Die 78-Jährige besuchte den Pub "The Parson's Nose", den traditionsreichen Lebensmittelladen ER Wilson - das älteste Geschäft des Ortes - sowie das Arthur's Café. Im Pub griff die Königin selbst zum Zapfhahn und schenkte ein Pint Guinness ein, wie das Königshaus auf Instagram festhielt. "Es war wunderbar, so viele Anwohner auf dem Weg zu treffen", heißt es in dem Post.

Am Nachmittag fanden König und Königin wieder zusammen: Bei einer Gartenparty auf Hillsborough Castle - dem offiziellen Wohnsitz des britischen Monarchen in Nordirland - empfingen sie Vertreterinnen und Vertreter aus dem nordirischen Ehrenamts- und Wohltätigkeitssektor. Die Gäste wurden laut Königshaus eingeladen, weil sie sich in ihren Gemeinschaften besonders verdient gemacht haben.

Als bleibendes Zeichen pflanzten Charles und Camilla bei schönstem Wetter gemeinsam einen Malus-Royalty-Baum im Schlossgarten. Zu diesem Anlass trug Camilla ein strahlend blaues Kleid mit Schmetterlingsbrosche, einen passenden Hut und schwarze Handschuhe. "Ein sonniger Nachmittag in Hillsborough!", freute sich das Königspaar im Netz.