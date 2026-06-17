Tag eins des Staatsbesuches: Willem-Alexander und Máxima begrüßen japanisches Kaiserpaar

König Willem-Alexander und Königin Máxima haben den japanischen Kaiser Naruhito und seine Ehefrau Kaiserin Masako feierlich empfangen. Die Royals zeigten sich zum Auftakt des Staatsbesuches im Zentrum Amsterdams.
Am heutigen Mittwoch hat der dreitägige Staatsbesuch des japanischen Kaiserpaares in den Niederlanden offiziell begonnen. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) hießen Kaiser Naruhito (66) und Kaiserin Masako (62) in Amsterdam auf dem Dam-Platz im Stadtzentrum willkommen. Dort legten die Gäste auch einen Kranz am Nationaldenkmal nieder, wie ein Instagram-Clip des niederländischen Palasts zeigt.