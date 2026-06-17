Tag eins des Staatsbesuches: Willem-Alexander und Máxima begrüßen japanisches Kaiserpaar

König Willem-Alexander und Königin Máxima haben den japanischen Kaiser Naruhito und seine Ehefrau Kaiserin Masako feierlich empfangen. Die Royals zeigten sich zum Auftakt des Staatsbesuches im Zentrum Amsterdams.

Am heutigen Mittwoch hat der dreitägige Staatsbesuch des japanischen Kaiserpaares in den Niederlanden offiziell begonnen. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) hießen Kaiser Naruhito (66) und Kaiserin Masako (62) in Amsterdam auf dem Dam-Platz im Stadtzentrum willkommen. Dort legten die Gäste auch einen Kranz am Nationaldenkmal nieder, wie ein Instagram-Clip des niederländischen Palasts zeigt.

Dieses Programm wartet auf die Royals Am Mittwoch kann das Kaiserpaar eine Ausstellung mit Kunstwerken aus den königlichen Sammlungen, die die enge historische Verbindung zwischen Japan und den Niederlanden zeigen, im Thronsaal betrachten. Naruhito und Willem-Alexander besuchen außerdem das Forschungsinstitut Deltares in Delft, das sich mit Hochwasser- und Wassersicherheit beschäftigt. Der Tag endet mit einem Staatsbankett im Königspalast in Amsterdam.

Der Donnerstag führt die Delegationen nach Den Haag. Dort steht zunächst ein Besuch des Parlaments mit Gesprächen im Senat und im Repräsentantenhaus auf dem Programm. Nach einem Mittagessen im Mauritshuis folgen Termine im Friedenspalast und an der Universität Leiden. Dort geht es unter anderem um historische Sammlungen, die Universität selbst sowie Gespräche mit Studierenden. Am Abend geht es weiter ins Rijksmuseum in Amsterdam.

Am Freitag besuchen die Delegationen zunächst das Prinses Máxima Centrum für Kinderonkologie in Utrecht. Den Abschluss des Staatsbesuchs bildet ein Termin im Amsterdamse Bos, wo Kaiser Naruhito einen Kirschbaum pflanzen wird - als Symbol der Freundschaft zwischen Japan und den Niederlanden.

Sie verfolgen das WM-Spiel ihrer Länder gemeinsam

Die japanischen und niederländischen Royals trafen bereits vor dem offiziellen Beginn des Staatsbesuchs aufeinander. Gemeinsam verfolgten sie am Sonntag das WM-Spiel zwischen Japan und den Niederlanden. In einem Instagram-Beitrag des japanischen Kaiserhauses sind die Royals mit Schals ihrer jeweiligen Teams nebeneinander zu sehen. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2.