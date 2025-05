Tag der offenen Tür: Spannende Einblicke in Stuttgarts größte Feuerwache

Spannende Einblicke in Stuttgarts größte Feuerwache

12 Pumpen für den Notfall: In der Werkzeughalle konnte an Puppen die Herzmassage geübt werden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gäste aus dem ganzen Land wollen die Faszination Feuerwehr erleben. Der Tag der offenen Tür in der neuen Wache 5 Filder bietet spannende Einblicke in Technik und Ausbildung.











„Papa, schau, wie weit ich das Wasser gespritzt habe!“ Stolz zeigt der fünfjährige Louis auf die zwei Übungsfassaden an der Stuttgarter Feuer- und Rettungswache 5 Filder. Er hat das oberste Fenster getroffen. Auch seine jüngere Schwester hat den Schlauch fest im Griff. Viele andere warten schon, um das Brandlöschen zu üben und hernach bei der Rallye Punkte zu sammeln. Das Kinderprogramm der Jugendfeuerwehr kommt bestens an am Tag der offenen Tür, zu dem die Feuerwehr Stuttgart geladen hat. Wie auch das weitere Programm, das die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt haben.