Täter unbekannt: Aufregung in Beilstein um Puppen-Aktion gegen Bürgermeisterin

In Beilstein haben Unbekannte an mehreren Orten Puppen angebracht, die Bürgermeisterin Schoenfeld verunglimpfen. Die Polizei ermittelt nun.
Die Gemeinde Beilstein kommt auch an den Osterfeiertagen nicht zur Ruhe. Für neuen Wirbel sorgte nun eine Puppen-Aktion, die die umstrittene Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld ins Visier nahm. Unbekannte hatten an mehreren Stellen im Ort aus Luftballons zusammengestellte Figuren auf einem Thron angebracht. Dahinter war die Aufschrift „Magenta Babsi: Meine Stadt. Meine Burg. Mein Thron. Mein Anwalt.“ zu lesen.