Nach dem gelungenen Auftakt gibt es für Alexander Zverev gleich einen Rückschlag. Gegen Hubert Hurkacz verliert er erstmals in diesem Tennis-Jahr - und zeigt Emotionen.
Alexander Zverev hat beim United Cup die erste Niederlage dieser Tennis-Saison kassiert. Der Weltranglistendritte verlor im Duell des deutschen Teams mit Polen gegen den aufschlagstarken Hubert Hurkacz in Sydney mit 3:6, 4:6. Dabei zertrümmerte der 28 Jahre alte Hamburger völlig frustriert nach dem Break zum 3:4 im zweiten Satz einen Schläger.