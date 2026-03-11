SWR-Sommerfestival in Stuttgart: „30 Jahre 0711“ ausverkauft, für die Matinee mit Steinmeier noch Karten

Nach einjähriger Pause kehrt das SWR-Sommerfestival nach Stuttgart zurück: Ausverkauft ist das Hip-Hop-Jubiläum. Für die Matinee mit dem Bundespräsidenten gibt es noch Karten.
Der SWR muss sparen und veranstaltet sein Sommerfestival deshalb nur noch alle zwei Jahre in Stuttgart. Der Kartenvorverkauf läuft nach einjähriger Pause diesmal so gut, dass es auf der Einnahmenseite besser aussehen dürfte als zuweilen in der Vergangenheit. Ein Höhepunkt der drei Tage an Pfingsten ist bereits vergriffen: Der SWR3-Abend „30 Jahre 0711“ auf dem Schlossplatz ist restlos ausverkauft. Für die anderen Veranstaltungen der Open-Air-Reihe gibt es jedoch noch Karten.