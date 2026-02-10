Explosive Stimmung, heimische Comedy-Stars und ein neuer Sendetermin: Die „Schwäbische Fasnet“ aus Donzdorf läuft ungewohnt an einem Mittwoch im SWR. Lohnt sich das Einschalten?
Rheinländer behaupten mitunter, das Land der Schwaben sei eine Diaspora des Frohsinns. Falls gar ein Fünkchen Wahrheit dahinter steckt, dann hat die Aufzeichnung der „Schwäbischen Fasnet“ am Sonntag in Donzdorf dieses Vorurteil eindrucksvoll widerlegt. Was sich dort im Festsaal abspielte, war laut Augenzeugen eine der ekstatischsten Ausgaben in der langen Fernsehgeschichte der Sendung.