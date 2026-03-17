Im letzten Heimkampf der Oberligarunde sichern sich die Gewichtheber des SV Fellbach einen knappen 459,0:449,2-Erfolg gegen den SV Magstadt .
Die Ausgangslage vor dem letzten Heimkampf in der aktuellen Ligarunde war für die Fellbacher Gewichtheber überaus spannend. Zwei Wochen zuvor hatte der SV Fellbach beim Kantersieg in Durlach mit 466 Punkten die Bestmarke aller Oberligisten gesetzt. Das Team des SV Magstadt, also der am Samstag in die Fellbacher Zeppelinhalle gereiste Opponent, lag lediglich 1,6 Punkte dahinter. „Wir haben damit gerechnet, dass der Wettkampf eng wird und haben die Gegner sogar etwas stärker eingeschätzt“, sagte folglich SVF-Trainer Laszlo Szabo nach dem 459,0:449,2-Sieg der Gastgeber.