Das ELF-Finale zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings beginnt am Sonntag um 15 Uhr – hier bei uns gibt’s den kostenlosen Livestream, schon ab 14:30 Uhr.
Heimspiel um den Titel – Stuttgart Surge im ELF-Finale
Am Sonntag, 7. September, ist es so weit: Stuttgart Surge trifft im Finale der European League of Football (ELF) auf die Vienna Vikings. Die Partie wird in der MHP Arena Stuttgart ausgetragen – und damit erstmals ein ELF-Endspiel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Kickoff ist um 15 Uhr.