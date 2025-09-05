Das ELF-Finale zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings beginnt am Sonntag um 15 Uhr – hier bei uns gibt’s den kostenlosen Livestream, schon ab 14:30 Uhr.

Am Sonntag, 7. September, ist es so weit: Stuttgart Surge trifft im Finale der European League of Football (ELF) auf die Vienna Vikings. Die Partie wird in der MHP Arena Stuttgart ausgetragen – und damit erstmals ein ELF-Endspiel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Kickoff ist um 15 Uhr.

Livestream ab 14:30 Uhr – hier bei uns Das Finale können Sie kostenlos im Livestream direkt hier auf unserer Website verfolgen. Die Übertragung beginnt bereits um 14:30 Uhr.

Der Weg ins Finale

Stuttgart Surge setzte sich im Halbfinale mit 27:13 gegen die Munich Ravens durch, nachdem zuvor in der Wildcard-Runde die Madrid Bravos bezwungen wurden. Die Vienna Vikings zogen mit einem 28:20-Erfolg über Nordic Storm ins Endspiel ein – und gelten nach einer starken Regular Season als besonders konstanter Gegner.

Wir begleiten Surge durch die Saison

Der Livestream ist Teil unseres umfassenden Angebots zur ELF-Saison. Neben der Liveübertragung finden Sie bei uns den Podcast „Surge 10“, das Videoformat „Neues von Neuman“, Spielanalysen, Stimmen aus dem Team und Hintergründe rund um Stuttgart Surge.