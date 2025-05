1 Stuttgart Surge um Head Coach Jordan Neuman (Mitte) reist in dieser Woche nach Paris. Foto: Julia Rahn/ Pressefoto Baumann

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Frankfurt Galaxy steht für Stuttgart Surge am Sonntag, 25. Mai 2025, das erste Auswärtsspiel der ELF-Saison 2025 an. Gegner sind die Paris Musketeers – ein echter Härtetest in der neu formierten West Division. Der Kick-off im Stade Jean-Bouin in Paris erfolgt um 12:45 Uhr. Die Übertragung startet bereits um 12:35 Uhr – kostenlos im Livestream auf unserer Website.