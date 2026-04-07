Super-Sportwagen: „Unsere Kunden wollen keine Stromer“

Audi-Tochter Lamborghini verzichtet auf ein Elektromodell – ebenso wie Aston Martin und Bugatti. Bei Super-Sportwagen sind Verbrenner nach wie vor erste Wahl.
US-Zölle, der schwache Dollar und der Verzicht auf das geplante erste Elektro-Modell haben den Gewinn der italienischen Audi-Tochter Lamborghini 2025 gedrückt. Die Marge sank gegenüber dem Vorjahr von 27 auf 24 Prozent. Im Gespräch mit dieser Zeitung kündigte Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann an, sich nach dem Verzicht auf ein Elektromodell einstweilen auf die weitere Hybridisierung der Modellreihen zu konzentrieren. Auch die geplante Elektro-Version des Super-Luxus-SUV Urus ist auf Eis gelegt worden.