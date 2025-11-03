Super Pop aus Stuttgart: Limo für den Darm – „Wir sehen aus wie süßes Zeug, sind es aber nicht“

Seit Sommer gibt es Super Pop – eine Limo mit Essig und Ballaststoffen, die Pamela Reif bewirbt. Kaum jemand weiß, dass sie aus Stuttgart kommt. Ein Besuch bei Unibev.
Irgendwie süß und irgendwie sauer ist das Getränk. Dass der Zucker durch Stevia ersetzt wurde, schmeckt man, ebenso präsent ist die Apfelessig-Note. Das Ganze ist in Dosen im knalligen Design abgefüllt – und nennt sich Super Pop. Untertitel: the drink of tomorrow. „Neuropsychologisch bedienen wir alle Punkte, die klassische gezuckerte Limonaden besetzen“, sagt Fabian Huber, einer der Erfinder. Stattdessen soll Super Pop aber nicht nur optisch was hermachen, sondern auch wohltuend sein und eine bewusste Ernährung unterstützen.