Die Teilnehmer des Super Bowl 2025 stehen fest: Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles. Die Chiefs sicherten sich ihren Platz durch einen knappen 32:29-Sieg gegen die Buffalo Bills im AFC Championship Game. Die Eagles erreichten das Finale mit einem deutlichen 55:23-Erfolg über die Washington Commanders im NFC Championship Game.

Der Super Bowl LIX findet am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans statt. In Deutschland wird das Spiel in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar um 0:30 Uhr MEZ ausgetragen. Die Übertragung erfolgt live im Free-TV bei RTL sowie im Livestream bei RTL+ und DAZN.

Die Halbzeitshow wird von US-Rapper Kendrick Lamar gestaltet, unterstützt von Sängerin SZA als Special Guest.

Welches Team ist Favorit im Super Bowl 2025?

Der Super Bowl 2025 zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles verspricht ein hochkarätiges Duell zu werden. Beide Mannschaften haben beeindruckende Saisons hinter sich, aber die Chiefs könnten leicht als Favoriten gelten. Mit Patrick Mahomes, einem der besten Quarterbacks der Liga, und dem erfahrenen Head Coach Andy Reid verfügen die Chiefs über eine eingespielte Offensive, die in kritischen Momenten immer wieder ihre Klasse beweist. Zudem haben sie in den letzten Jahren mehr Super-Bowl-Erfahrung gesammelt und gezeigt, dass sie auch in engen Spielen erfolgreich sein können.

Die Eagles hingegen sind keineswegs zu unterschätzen. Ihr Quarterback Jalen Hurts hat sich in den letzten Saisons zu einem absoluten Top-Spieler entwickelt, und ihre Defensive Line gehört zu den dominantesten der Liga. Dazu haben sie mit Saquon Barkley einen Runningback auf dem Feld, der aktuell als einer der besten Liga gilt. Mit der Motivation, die knappe Niederlage in Super Bowl LVII gegen die Chiefs wiedergutzumachen, könnten die Eagles eine echte Überraschung liefern.

Kansas City Chiefs: Super-Bowl-Dynastie

Die Kansas City Chiefs sind eines der erfolgreichsten Teams in der NFL-Geschichte und haben sich in den letzten Jahren zu einer wahren Super-Bowl-Dynastie entwickelt.

Seit ihrer Gründung 1960 als eines der Gründungsteams der AFL (American Football League) haben die Chiefs insgesamt vier Super-Bowl-Titel gewonnen und mehrere Male das Finale erreicht.

Ihren ersten Super-Bowl-Sieg feierten sie 1970 in Super Bowl IV gegen die Minnesota Vikings. Nach einer langen Durststrecke kehrten sie 2020 triumphal zurück und gewannen Super Bowl LIV unter Quarterback Patrick Mahomes und Head Coach Andy Reid.

Mahomes, der zu den besten Spielmachern der NFL zählt, führte das Team auch im Super Bowl 2023 zum Sieg gegen die Philadelphia Eagles. Mit einer starken Offensive, angeführt von Mahomes und Tight End Travis Kelce, sowie einer stetig verbesserten Defensive gehören die Chiefs jedes Jahr zu den Top-Favoriten auf den Titel.

Philadelphia Eagles: Zeit für Revanche?

Die Philadelphia Eagles zählen zu den traditionsreichsten Teams der NFL und haben eine bewegte Geschichte, die bis ins Jahr 1933 zurückreicht. Nachdem sie in den 1940er und 1960er Jahren, bevor es den Super Bowl gab, Meistertitel errungen hatten, konnten sie ihren ersten Super-Bowl-Triumph erst 2018 in Super Bowl LII feiern. Unter der Führung von Quarterback Nick Foles, der für seine herausragende Leistung als MVP ausgezeichnet wurde, besiegten die Eagles die New England Patriots in einem spektakulären Spiel.

Bekannt für ihre leidenschaftlichen Fans, die das Lincoln Financial Field in Philadelphia zu einer der lautesten Arenen der Liga machen, sind die Eagles auch für ihre starke Defensive und kreative Spielweise berüchtigt. Mit Quarterback Jalen Hurts und einer talentierten Offensive um Receiver A.J. Brown oder Runningback Saquon Barkley sowie einer aggressiven Defensive Line kehrten sie 2023 in Super Bowl LVII zurück, mussten sich jedoch knapp den Kansas City Chiefs geschlagen geben. Der Super Bowl 2025 bietet den Eagles die Chance, sich für diese Niederlage zu revanchieren und ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.