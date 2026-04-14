"Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Katniss Everdeen. Ein neuer Trailer gibt Einblicke in seine Gedanken vor den tödlichen Spielen.
Ein neuer Trailer zu "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" zeigt Szenen aus den 50. Hungerspielen und deren Vorbereitungen. Im Mittelpunkt des Prequels steht Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der spätere Mentor von Katniss Everdeen und Peeta Mellark, der in den ersten vier Panem-Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde. Abernathy tritt nun, 24 Jahre vor Everdeens eigener Teilnahme, bei den Hungerspielen an.