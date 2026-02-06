Süßeste Hilfsaktion des Jahres 2025: Ehepaar aus Gerlingen verkaufte 14 Tonnen Süßigkeiten, um anderen zu helfen

Das Ehepaar Linda und Daniel Bleif aus Gerlingen vertreibt in seiner Freizeit ausgefallene Süßigkeiten aus aller Welt. Der Gewinn von Monster Snackbag kommt guten Zwecken zugute.
Die Hündin Josie kann wieder ganz gut laufen. Das war nicht immer so, außerdem hatte das Tier dabei große Schmerzen. Um Josies Situation zu verbessern, haben Linda und Daniel Bleif aus Gerlingen eine Operation bezahlt, die Behandlungskosten von rund 1800 Euro für eine Goldakupunktur, eine spezielle Schmerztherapie. Die Hilfe für Josie war ein „Herzensprojekt“, wie das Paar es formuliert. Projekte wie dieses haben die beiden reichlich.