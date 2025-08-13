Süßes Leben in Bad Cannstatt: Wo gibt es fünf Orte, die mit Schokolade zu tun haben?

„Ritter Sport – ein Traum von Schokolade“, heißt ein Roman von Eva-Maria Bast und Jørn Precht über Firmengründerin Clara Ritter. Wo finden sich in Bad Cannstatt Hinweise?
Ein großer Teil der Geschichte der Familie Ritter und ihrer Schokolade spielt in Bad Cannstatt. Von 1909 bis 1929 haben die Ritters dort ihr Geschäft aufgebaut und die Grundlagen der heute weltbekannten Firma gelegt. „Die Abläufe des Romans sind zu 90 Prozent wie in der Realität“, sagt Autor Jørn Precht, der mit Eva-Maria Bast das Buch unter dem Pseudonym Romy Herold geschrieben hat. „Die Abläufe des Romans sind zu 90 Prozent wie in der Realität“, sagt Precht, „viele Fakten haben wir sogar erstmals recherchiert, die kannte nicht mal Ritter.“ 1929 zog Ritter an den neuen Hauptgeschäftssitz in Waldenbuch, doch in Bad Cannstatt haben sie viele Spuren hinterlassen, die man heute noch finden kann. Davon erzählt auch das in diesem Jahr erschienene Buch, welches in Bad Cannstatt im September vorgestellt wird.