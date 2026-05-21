Südzucker: Mannheimer Zuckerproduzent macht Mega-Verlust – Aktionäre gehen leer aus

Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim geht mit großen Verlusten aus dem Geschäftsjahr 2025/2026 hervor. Was das für die Aktionäre bedeutet.
Ein schwieriges Zuckergeschäft und hohe Abschreibungen haben dem Südzucker-Konzern mit Sitz in Mannheim ein weiteres Verlustjahr eingebrockt: Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr ergab sich ein Verlust von 362 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen mitteilte. Im Jahr zuvor hatte das Minus noch 78 Millionen Euro betragen. Der Umsatz sank im Vergleich um fast 14 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro.