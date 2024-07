Stutttgarter Kickers schlagen Eintracht Frankfurt II: Trotz Unterzahl – die Blauen starten mit Heimsieg in die neue Saison

Vergangene Saison waren die Stuttgarter Kickers mit einem 1:0 bei Kickers Offenbach in die Saison gestartet, diesmal gab es gegen Eintracht Frankfurt II zum Auftakt der Regionalliga-Sasion einen 2:1(0:0)-Heimsieg. Vor 4590 Zuschauern im Gazi-Stadion trafen die Außenverteidiger David Kammerbauer und Marcel Schmidts für die Blauen.

Es werde Härtefälle geben, sowohl was Startelf- als auch Kaderplätze betrifft, hatte der neue Trainer Marco Wildersinn angekündigt. Und so schafften es dann etwa auch Stürmer Niklas Antlitz oder Neuzugang Vico Meien nicht, dass ihr Name auf dem Spielberichtsbogen auftauchte – obwohl Flamur Berisah nach seiner Verletzung und Milan Petrovic (gesperrt) noch nicht einmal zur Verfügung standen. In der Anfangsformation überraschte am meisten der Partner an der Seite von Abwehrchef Brian Behrendt: Neuzugang Nyamekye Awortwie-Grant bekam den Vorzug vor Paul Polauke – und machte seine Sache ordentlich.

In einer zähen ersten Halbzeit taten sich die neu formierten Kickers schwer, den Rhythmus zu finden und klare Torchancen herauszuspielen. Ein Freistoß von Sinan Tekerci (21.) und ein Schuss von Lukas Kiefer (44.) gehörten zu den besten Möglichkeiten. Die Hintermannschaft der Blauen hatte dagegen gegen die technisch beschlagenen Hessen so gut wie alles im Griff.

Rot für de Sousa

Nach der Pause kamen die Kickers mit Marcel Schmidts für Konrad Riehle und neuem Schwung aus der Kabine. David Braig vergab eine gute Chance (46.), genauer zielte Linksverteidiger David Kammerbauer. Sein Schuss mit seinem schwächeren rechten Fuß landete im langen Eck – 1:0 (50.). Das Spiel wurde lebendiger, und in der 63. Minute schwächten sich die Blauen selbst: Dennis de Sousa sah nach einem Foul im Mittelfeld die Rote Karte. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, da er keine Chance auf den Ball hatte.

Die Blauen ließen sich von der Unterzahl nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil: Schmidts sorgte mit einem knallharten Schuss aus 16 Metern für das 2:0 (66.). Doch die Eintracht antwortete mit dem 1:2-Anschlusstreffer durch Kaan Inanoglu (70.). Zu mehr reichte es für das Team von Trainer Dennis Schmitt nicht, deren Kapitän Mario Vrancic noch Gelb-Rot sah (89.). Die Kickers brachten den ersten Dreier der Saison verdient nach Hause.

Mittwoch im WFV-Pokal

Weiter geht es für die Blauen am Mittwoch (18 Uhr) mit dem WFV-Pokal-Zweitundenspiel beim Verbandsligisten FC Esslingen, am Samstag (14 Uhr) geht es beim FC 08 Homburg um Punkte.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Riehle (46. Schmidts), Awortwie-Grant, Behrendt, Kammerbauer – Lockl (90. Tomic), Blank, Kiefer (73. Mauersberger) – Tekerci (78. Dicklhuber), Braig (73. Kalajdzic), de Sousa.

Bank: Neaime, Borac, Schembri, Polauke.

Saison 2024/25

Pflichtspiele

Kickers – Eintracht Frankfurt II, FC Esslingen – Kickers (31. Juli, 18 Uhr/WFV-Pokal, zweite Runde), FC 08 Homburg – Kickers (3. August, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (10. August, 14 Uhr), FC Gießen – Kickers (16. bis 18. August), Kickers – FC-Astoria Walldorf (23. bis 25. August), 1. Göppinger SV – Kickers (voraussichtlich 1. September, 14 Uhr). (jüf)