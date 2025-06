Stuttgarts Torschützenkönige: Der Wiederholungstäter sucht die neue Herausforderung

1 Cedric Hornung schoss den TSV Jahn Büsnau zum Double-Sieg. Foto: Günter Bergmann

Cedric Hornung kehrt nach 31 Toren in 24 Kreisliga-A-Spielen als Top-Torjäger zum SV Böblingen zurück. Wieso er beim TSV Jahn Büsnau alles hatte und dennoch wechselt.











Im vergangenen Jahr widerstand Cedric Hornung noch allen Versuchungen, jetzt ist der Stürmer des TSV Jahn Büsnau doch bei einem Angebot schwach geworden: dem seines Ex-Clubs, dem Landesligisten SV Böblingen. Dorthin wechselt er mit dem Empfehlungsschreiben von 31 Toren in 24 Spielen als Torschützenkönig der Staffel 2 der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. „Es ist ein rein sportlicher Grund. Ich will es noch mal auf einem höheren Level wissen“, sagt Hornung. Dafür gibt der 28-Jährige schon jetzt Vollgas. „Ich muss definitiv athletischer werden“, gibt er zu. Zuletzt wog er auf 1,80 Meter Körpergröße noch 96 Kilogramm. In die neue Saison will er mit 88 Kilo gehen. „Außerdem muss ich meine Ausdauer verbessern und an meinem Abschluss mit rechts arbeiten. Der wird noch mehr gefordert sein“, sagt der Linksfuß.