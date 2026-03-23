Stuttgarts Sportlerin des Jahres: Der Schock erweist sich für Sandrina Sprengel als Glücksfall

Sandrina Sprengel ist Stuttgarts Sportlerin des Jahres 2025 – dabei hatte das vergangene Jahr für die Siebenkämpferin nicht gut begonnen. Im Nachhinein war genau das ein Glück.
Weil sie erst seit dem vergangenen Herbst für den VfB Stuttgart an den Start geht, könnte man ja meinen, Sandrina Sprengel sei noch nicht vertraut mit den Gegebenheiten in der Landeshauptstadt. Aber: Das Gegenteil ist der Fall. Seit sie 15 Jahre alt ist, lebt und trainiert die Leichtathletin in Stuttgart. Und auch mit der Sportlerehrung im Kursaal hat sie längst Bekanntschaft gemacht. „Ich war schon einige Male dabei“, sagt die heute 22-Jährige. Und: „Es war immer etwas Besonderes.“