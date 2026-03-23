Stuttgarts Sportler des Jahres: „Ein verrücktes Jahr“ – Leo Neugebauer siegt erneut – und grüßt aus Austin

Leo Neugebauer ist erneut zu Stuttgarts Sportler des Jahres gewählt worden. 2025 sei ein „verrücktes Jahr“ gewesen, sagt der Zehnkampf-Weltmeister. Der nun den EM-Titel anpeilt.
Der König hätte ja gerne Hof gehalten. Aber das ging auch diesmal nicht. „Ich muss in Austin trainieren“, sagte Leo Neugebauer – per Video-Botschaft. Damit alle im Kursaal in Bad Cannstatt wissen, warum er auch die Auszeichnung für den Stuttgarter Sportler des Jahres nicht persönlich entgegen nehmen kann. Schon im vergangenen Jahr war das so der Fall gewesen.