Stuttgarts Sportler des Jahres: „Ein verrücktes Jahr“ – Leo Neugebauer siegt erneut – und grüßt aus Austin

Leo Neugebauer ist erneut zu Stuttgarts Sportler des Jahres gewählt worden. 2025 sei ein „verrücktes Jahr“ gewesen, sagt der Zehnkampf-Weltmeister. Der nun den EM-Titel anpeilt.

Der König hätte ja gerne Hof gehalten. Aber das ging auch diesmal nicht. „Ich muss in Austin trainieren“, sagte Leo Neugebauer – per Video-Botschaft. Damit alle im Kursaal in Bad Cannstatt wissen, warum er auch die Auszeichnung für den Stuttgarter Sportler des Jahres nicht persönlich entgegen nehmen kann. Schon im vergangenen Jahr war das so der Fall gewesen.

Neugebauer, der Leichtathlet, lebt und trainiert eben auch nach Abschluss seines Studiums in den USA, weil er sein perfektes austariertes System aus Training, Coaching, Sport-Infrastruktur und Lifestyle weiterführen wollte. Was sich ausgezeichnet hat. Nach Silber bei den Olympischen Spielen 2024 krönte er sich bei der Weltmeisterschaft in Tokio rund ein Jahr später tatsächlich zum König der Athleten, also zum Weltmeister im Zehnkampf. Nun verteidigte er auch bei der Stuttgarter Sportlerwahl seinen Titel.

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„2025 war ein ganz besonderes Jahr für mich mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der WM in Tokio“, sagte Leo Neugebauer auf Nachfrage unserer Redaktion. „Verrückt“, nannte er es sogar in seinem Gruß per Video. Die WM sei dabei „ein krasses Erlebnis“ gewesen. Aber nicht das einzige außergewöhnliche. So hat er erstmals am Kult-Meeting in Götzis teilgenommen, reiste im Herbst für die Hilfsorganisation Unicef nach Kamerun und wurde im Dezember in Baden-Baden zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt. Ist es da überhaupt noch wichtig, was in seiner Heimat Stuttgart geschieht? Sehr wohl. „Es ist mir eine große Ehre, erneut als Stuttgarts Sportler des Jahres ausgezeichnet zu werden“, sagte er, „vielen Dank an alle, die mich gewählt und im vergangenen Jahr unterstützt haben.“ Dazu zählt auch der VfB Stuttgart.

In Tokio ist Leo Neugebauer 2025 Weltmeister im Zehnkampf geworden. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage

„Leo ist ein unglaublicher Magnet, er hat eine unglaubliche Strahlkraft“, sagt Dieter Göggel, „ihn im Verein zu haben ist super.“ Zwar sei der Weltmeister nicht allzu oft beim VfB Stuttgart präsent, betonte der Leiter der Leichtathletikabteilung, wenn er aber da ist, seien es stets „grandiose Events“. Daher sei auch klar gewesen, „dass wir alles tun müssen, um seinen Vertrag zu verlängern“. Ende des vergangenen Jahres ist das geschehen, Leo Neugebauer geht auch 2026 im Zeichen des Brustrings an den Start. Und hat schon wieder eine ganze Menge vor.

Langfristig plant er sicher in Richtung Los Angeles, dort finden 2028 die nächsten Olympischen Sommerspiele statt. In diesem Jahr aber blickt Leo Neugebauer ehrgeizig auf die Europameisterschaft in Birmingham. Dort will der 25-Jährige um den Titel kämpfen. Gewinnt er ihn, ist er auch im kommenden Jahr ein Favorit bei der Stuttgarter Sportlerwahl – und könnte zum Hattrick ansetzen.

Neben Leo Neugebauer waren der Turner Timo Eder und der Ringer Lucas Lazogianis nominiert.