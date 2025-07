Stuttgarts marode Brücken: So soll die neue Wilhelmsbrücke aussehen

Die Brücken in Stuttgart sind in einem schlechten Zustand. Mit Kosten von mehr als einer Milliarde Euro für die Instandhaltung rechnet die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Besonders prekär ist die Situation in Bad Cannstatt. Aufgrund akuter Einsturzgefahr wurde die Rosensteinbrücke bereits vergangenes Jahr abgerissen. Derzeit laufen die Arbeiten für den Ersatzbau für Fußgänger und Radfahrer über den Neckar. Nun stehen auch die Pläne für den Abriss und Neubau der benachbarten Wilhelmsbrücke fest.

70 Meter lange Stahlkonstruktion für Fußgänger und Radfahrer

Als Sieger der zwölf eingereichten Entwürfe des von der Stadt ausgelobten Ingenieurwettbewerbs ging die Arbeitsgemeinschaft Mayr, Ludescher und Partner, Beratende Ingenieure PartG mbB aus Stuttgart und die DKFS PartG mbB Architekten aus Aachen hervor. Die Fachjury überzeugte vor allem „die Flexibilität der Fahrbahnfläche“, betont Jürgen Mutz, der Leiter des städtischen Tiefbauamts. Schließlich könne man nicht voraussagen, wie der Verkehr der Zukunft aussehe. So könne man auf Entwicklungen reagieren. „Schließlich bauen wir eine Brücke für die kommenden 80 Jahre“, ist Mutz überzeugt.

Rund 70 Meter erstreckt sich die neue Stahlkonstruktion von der Brücken-/Neckartalstraße in der Neckarvorstadt bis zum Thaddäus-Troll-Platz an der Ecke Bad-/Markstraße. In der Mitte der Brücke verläuft der Radweg in beide Richtungen mit einer Breite von vier Metern. An den Rändern verlaufen die mindestens 3,50 Meter breiten Fußgängerbereiche. Der Bau „besticht durch ein sehr feines, elegantes Design“, ist der Jury-Vorsitzende, Professor Stephan Engelsmann von der Staatlichen Akademie für Bildende Künste, überzeugt – und „sicherlich eine städtebauliche Aufwertung für Bad Cannstatt“.

Sitzstufen am Neckarufer auf beiden Seiten

Durch den Wegfall der breiten Widerlager auf beiden Seiten ist zudem ein weiterer Wunsch realisierbar: Sitzstufen am Neckarufer unterhalb des Thaddäus-Troll-Platzes. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite berücksichtigt der Entwurf diese Möglichkeit im Vorgriff zum Masterplan „Erlebnisraum Neckar – Stadt am Fluss“. „Es ist sozusagen der Auftakt für die Pläne zur Umgestaltung des Neckarknies“, hofft Stadtplaner Andreas Hemmerich. Diese sehen eine Aufwertung mit Sitzgelegenheiten und Sichtbalkone an der Ufermauer auf Seite der Neckarvorstadt vor.

Im Cannstatter Stadtarchiv sind alle zwölf Entwürfe des Wettbewerbs in einer Ausstellung zu sehen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

In erster Linie soll die Wilhelmsbrücke aber weiter dem Rad- und Fußverkehr dienen. Die Bedeutung als wichtige Querungsmöglichkeit zwischen den Einkaufsmöglichkeiten in der Altstadt und der Neckarvorstadt mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr belegen die Zahlen: In der Spitzenstunde bis zu 1000 Fußgänger wurden gezählt. Zudem 200 Radfahrer, Tendenz steigend. Schließlich soll im Zuge der Umgestaltung auch einmal der neue Neckarradweg von Mühlhausen kommend über die Wilhelmsbrücke und dem Sailerwasen auf der Seite der Cannstatter Altstadt verlaufen.

Sollte der Gemeinderat zustimmen, sollen die Planungen nun ausgearbeitet werden, der Baubeschluss dann Ende 2027 fallen. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren „soll die neue Wilhelmsbrücke dann 2029 eingeweiht werden“, so Tiefbauamtsleiter Mutz – je nach dem, welche weiteren Umgestaltungsmaßnahmen noch integriert werden.

Kosten von knapp zehn Millionen Euro

Hingegen ist ein anderer Zeitplan in Stein gemeißelt: „Erst wenn der Behelfsbau an der Rosensteinbrücke

fertiggestellt ist, kann die Wilhelmsbrücke gesperrt werden“, betont Mutz. Schließlich müsse gewährleistet werden, dass zumindest eine der wichtigen Neckarquerungen bestehen bleibt. Ziel sei es, die Wilhelmsbrücke so lange wie möglich geöffnet zu lassen. Das sei derzeit aber nicht absehbar. Die Schäden würden im vierteljährlichen Turnus unter die Lupe genommen. Spätestens Ende 2026 soll mit dem Abriss begonnen werden – für die neue, elegante Neckarquerung in Bad Cannstatt. Die Kosten werden derzeit auf knapp zehn Millionen Euro geschätzt.

Info: Alle zwölf eingereichten Entwürfe können noch bis Freitag, 8. August im Stadtarchiv Bad Cannstatt, Bellingweg 21, von Montag bis Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.