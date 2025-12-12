Stuttgarts Kultur in Not: Ministerin Olschowski will Klarsicht im Kürzungsgetümmel in Stuttgart

Noch glänzt die Kultur in Stuttgart – zum 1. Januar aber drohen massive Einschnitte. Baden-Württembergs Kulturministerin Petra Olschowski will einen neuen Dialog mit der Stadt.
Die Hiobsbotschaften in und aus Stuttgarts Kulturszene reißen nicht ab. Durch die von Seiten der Stadt geplanten Kürzungen der Fördergelder – entschieden wird über den Doppelhaushalt 2026/2027 in dritter Lesung am 19. Dezember – sehen sich auch renommierte Einrichtungen wie der Württembergische Kunstverein Stuttgart, das Theater Rampe oder die für das weit ausstrahlende Neue-Musik-Festival Eclat verantwortliche Programmplattform Musik der Jahrhunderte in ihrer Existenz bedroht.