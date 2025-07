Stuttgarts größtes Handballfest: Rekord! HSG CaMüMax feiert mit 84 Kinder- und Jugendmannschaften

84 Kinder- und Jugendmannschaften lockt am 12. und 13. Juli das Sommerfest der Handballspielgemeinschaft Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See an – neuer Rekord.

Noch immer sprechen bei der Handballspielgemeinschaft Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See alle von „unvergesslichen Handballtagen“. Gemeint ist das HSG-Sommerfest im Juli 2024 auf dem Areal des TSV Münster – mit der Spvgg Cannstatt, dem TV Cannstatt und der SKG Max-Eyth-See einer der vier CaMüMax-Stammvereine – mit dem „größten Handball-Jugendturnier in der Region Stuttgart“, wie Joachim Hoffmann als Technischer Leiter der HSG CaMüMax gern betont. Als „Messlatte“ aber will Hoffmann den Erfolg von 2024 nicht verstanden wissen. „Da kamen viele Dinge zusammen“, sagt er – „es hat einfach alles gepasst“.

An diesem Wochenende beim HSG-Sonmerfest am Ball: Handball-Talente Foto: hsg/junker

Zumindest die Zahlen aber versprechen neuerlich Besonderes, wenn an diesem Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juli, Kinder- und Jugendmannschaften aus der Region Stuttgart sowie am Samstagabend auch sieben Freizeitteams um die Sommerfest-Pokale ringen. „84 Kinder- und Jugendteams bedeuten neuen Rekord“, sagt Joachim Hoffmann. Und mit einigem Stolz fügt er hinzu: „Dabei haben wir unser Turnier gar nicht offen ausgeschrieben, sondern uns zunächst an die Stammgäste gewandt“. Dass alle erneut dabei sind, sieht Hoffmann auch als Bestätigung für „das Gesamtangebot“.

Das hat vor allem Andrea Junker im Blick, bei der HSG als Jugendtrainerin wie auch als Mitlenkerin der Spielgemeinschaft aktiv. „Wir haben eigentlich kulinarisch alles im Angebot“, sagt sie – „vom Grillfleisch und Getränken aller Art bis hin zu Kaffee und Kuchen, und natürlich lockt – Dank der vielen Spenden unserer Partner – auch wieder die große Tombola unseres Fördervereins“. Die Tombola profitiert nicht zuletzt von einer besonderen Verbindung: „Auch in diesem Jahr freuen wir uns über die Spenden des TVB Stuttgart“, sagt Junker. Nahezu von Beginn an ist die HSG CaMüMax Partnerverein des Stuttgarter Handball-Bundesligateams und nicht nur mit Einlaufkindern Stammgast bei den TVB-Heimspielen in der Porsche-Arena.

2024 hatte auch das Wetter Anteil am Erfolg. Und an diesem Wochenende? „Wir werden ideale Bedingungen haben“, sagt Andrea Junker. „Wir haben bisher immer tolles Handballwetter gehabt“, ergänzt sie. Auf die Bestätigung an diesem Wochenende hoffen auch handballbegeisterte Sportlerinnen und Sportlern staunen, die das Werfen und Fangen nur ab und zu mal ausprobieren. Sieben Teams sind zum Laienturnier am Samstagnachmittag gemeldet – und die Hobbyteam-Stammgäste Faschingsprinzen sind ebenso dabei wie Fußballer des TSV Münster oder „Mein Lieblingsteam“ um HSG-Spieler Maxi Zimmermann.

Erneut auch ist das HSG-Sommerfest Teil der Schiedsrichter- und Spielleiter-Ausbildung im Bezirk. Wenn sich an diesem Samstag, 12. Juli, die D-, C- und B-Jugendmannschaften messen, kommen die Jungschiedsrichterinnen und Jungschiedsrichter des Handballbezirkes ebenso zum Einsatz wie am Sonntag, 13. Juli, bei den E-Jugendmannschaften. HSG-Lenker Wolfgang Junker freut sich vor allem, „dass auch wieder neun Prüflinge am Start sind“. Und er ergänzt: „Das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, sich in den Spielbetrieb hineinzufinden.“ Mit der E-Jugend ist der Sonntag indes noch nicht zu Ende: Um 13.30 Uhr startet das Turnier der Jüngsten – und 18 F-Jugendmannschaften „sind einfach spitze“, sagt Timo di Benedetto, neuer Jugendleiter der HSG CaMüMax.

Stadtbahnhaltestelle vor Ort

Bereits an diesem Donnerstag beginnen die ersten Vorbereitungen für das große CaMüMax-Handballwochenende, der eigentliche Aufbau findet am Freitag statt. Um 11 Uhr geht es dann am Samstag los (am Sonntag beginnen die Spiele um 10 Uhr). Das Turnierareal ist bestens mit dem ÖPNV erreichbar – die U14-Haltestelle Münster Viadukt liegt unmittelbar gegenüber des Geländes. Wer doch mit dem Auto kommt, kann dem Hinweis von Wolfgang Junker folgen: „Sommerfest-Gäste können am Samstag und Sonntag den Parkplatz in der Neckartalstraße 300 nutzen – und biegen hierfür in Fahrtrichtung Mühlhausen hinter der Shell-Tankstelle rechts ab.“